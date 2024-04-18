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АНАЛІТИКА

Samsung представляє найшвидшу оперативну пам’ять LPDDR5X із частотою 10.7 ГГц

13:16 18.04.2024 |

Новини IT

 

Samsung Electronics зробила значний крок уперед у технології мобільної пам'яті, представивши першу в галузі оперативну пам'ять LPDDR5X DRAM. Ця інноваційна пам'ять може похвалитися вражаючою ефективною частотою до 10,7 ГГц, досягнутою завдяки передовому 12-нанометровому техпроцесу.

Це означає стрибок продуктивності на понад 25%. А збільшення ємності перевищує 30% порівняно з попереднім поколінням пам'яті LPDDR.

Samsung представляє найшвидшу оперативну пам’ять LPDDR5X із частотою 10.7 ГГц

 

Пам'ять LPDDR5X із частотою 10.7 ГГц також розширює межі ємності мобільної пам'яті, пропонуючи єдиний модуль, здатний вмістити вражаючі 32 ГБ. Цей значний прогрес ідеально відповідає зростаючим вимогам програм штучного інтелекту (ШІ), бо для їхньої ефективної роботи потрібні значні ресурси пам'яті.

Samsung представляє найшвидшу оперативну пам’ять LPDDR5X із частотою 10.7 ГГц

 

Отже, масове виробництво оперативної пам'яті LPDDR5X DRAM заплановано на другу половину 2024 року. Це свідчить про прагнення компанії надавати провідні в галузі рішення для пам'яті, які дають змогу створювати революційні мобільні можливості.

Завдяки своїй винятковій продуктивності та ємності пам'ять LPDDR5X DRAM відіграватиме ключову роль у формуванні майбутнього мобільних пристроїв зі штучним інтелектом.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Samsung
 

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