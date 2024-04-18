Adobe Premiere Pro отримає потужні інструменти генерації відео на основі ШІ сімейства Firefly

Компанія Adobe працює над додаванням нових інструментів на базі штучного інтелекту у свою платформу для відеомонтажу Premiere Pro.

Нові інструменти будуть частиною сімейства Firefly. Вони дадуть змогу генерувати відео, видаляти або додавати об'єкти за допомогою текстових підказок, а також збільшувати довжину відеокліпів.





Окрім власних розробок Adobe, у Premiere Pro планується інтеграція сторонніх ШІ-моделей на кшталт Sora від OpenAI, Runway і Pika Labs. Це дасть користувачам більше можливостей для творчості та зведення відео.

Adobe описує нові інструменти як "ранні дослідження" того, як ШІ може бути використаний у відеовиробництві в майбутньому. При цьому підкреслюється, що згенеровані кліпи будуть позначатися мітками для прозорості використовуваних моделей.

Інтеграція сторонніх ШІ-розробок у Premiere Pro може стати вигідним кроком як для Adobe, так і для компаній, що створюють передові моделі штучного інтелекту. Це дасть змогу зробити такі інструменти доступнішими для професійних користувачів, які в іншому разі не звернулися б до спеціалізованих застосунків.

Adobe поки що не розкриває точні терміни випуску нових генеративних інструментів. У компанії повідомили, що вони вийдуть "пізніше цього року".