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Витрати на генеративний ШІ в АТР досягнуть $26 млрд до 2027 р. - IDC
09:37 18.04.2024 |
Інвестиції азіатсько-тихоокеанських компаній у рішення на основі генеративного штучного інтелекту, що створює контент, сягнуть $26 млрд у 2027 році, прогнозує дослідницька організація International Data Corporation (IDC).
Середньорічні темпи зростання у 2022-27 рр. становитимуть 95,4%, очікують експерти.
"Ми очікуємо активного впровадження генеративного ШІ в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, темпи якого відповідатимуть північноамериканським, головним чином завдяки масштабним інвестиціям у розробку спеціалізованих платформ", - зазначила глава відділу досліджень IDC у сфері великих даних і ШІ в регіоні Діпіка Гірі.
Аналітики вважають, що Китай залишиться найбільшим ринком для ШІ в регіоні, а найбільш швидкозростаючими стануть ринки Індії та Японії.
Зараз на АТР припадає близько 15% загальносвітових витрат на генеративний ШІ. До 2027 року ця частка може зрости до 29%, прогнозують експерти IDC.
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