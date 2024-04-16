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Ілон Маск тепер хоче брати гроші з нових користувачів X
13:54 16.04.2024 |
Ілон Маск має намір стягувати з нових користувачів X невелику плату, щоб уможливити публікацію в соціальній мережі та розв'язати проблему з ботами. Про це пише TechCrunch.
За словами мільярдера, стягнення невеликої плати з нових акаунтів є "єдиним способом" зупинити "навалу ботів".
"Сучасний штучний інтелект (і ферми тролів) можуть легко пройти перевірку "чи не бот ви", - написав бізнесмен, маючи на увазі такі інструменти, як CAPTCHA.
На запитання одного з користувачів Ілон Маск додав, що без сплати комісії нові користувачі зможуть публікувати пости через три місяці після створення акаунтів.
Як і у випадку з багатьма оголошеннями, пов'язаними з соціальною платформою, наразі немає жодних подробиць про те, коли ця політика буде застосована і яку плату доведеться платити новим користувачам.
Нагадаємо, що Ілон Маск раніше вже неодноразово заявляв про боротьбу з ботами. Утім, самого бізнесмена підозрювали у використанні ботів для допомоги власному бізнесу. Одна з таких ситуацій сталася довкола Tesla восени 2013 року. Тоді нові акаунти почали постити про компанію, якій загрожували збитки.
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