Ілон Маск тепер хоче брати гроші з нових користувачів X

Ілон Маск має намір стягувати з нових користувачів X невелику плату, щоб уможливити публікацію в соціальній мережі та розв'язати проблему з ботами. Про це пише TechCrunch.

За словами мільярдера, стягнення невеликої плати з нових акаунтів є "єдиним способом" зупинити "навалу ботів".

"Сучасний штучний інтелект (і ферми тролів) можуть легко пройти перевірку "чи не бот ви", - написав бізнесмен, маючи на увазі такі інструменти, як CAPTCHA.

На запитання одного з користувачів Ілон Маск додав, що без сплати комісії нові користувачі зможуть публікувати пости через три місяці після створення акаунтів.

Як і у випадку з багатьма оголошеннями, пов'язаними з соціальною платформою, наразі немає жодних подробиць про те, коли ця політика буде застосована і яку плату доведеться платити новим користувачам.

Нагадаємо, що Ілон Маск раніше вже неодноразово заявляв про боротьбу з ботами. Утім, самого бізнесмена підозрювали у використанні ботів для допомоги власному бізнесу. Одна з таких ситуацій сталася довкола Tesla восени 2013 року. Тоді нові акаунти почали постити про компанію, якій загрожували збитки.

