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АНАЛІТИКА

DaVinci Resolve отримала оновлення з набором ШІ-функцій

12:34 16.04.2024 |

Новини IT

 

BlackMagic випустила оновлення DaVinci Resolve 19, в якому додала у відеоредактор чимало функцій на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє Engadget.

Одним із нововведень є можливість редагувати відео, використовуючи текст. ШІ транскрибуватиме кліпи та відкриватиме нове вікно з текстом, де виявлятиме уривки з мовою від різних людей та дозволить видаляти ці уривки або ж знаходити їх за текстом.

DaVinci Resolve отримала оновлення з набором ШІ-функцій

 

Ще одне нововведення в DaVinci Resolve розробили для редагування кольорів. Color Slice дозволить змінювати тон відео на основі шести векторів (червоний, зелений, синій, жовтий, блакитний і пурпуровий) разом зі спеціальним повзунком тону шкіри.

Також додали основану на ШІ функцію IntelliTrack, яка дасть можливість вибрати точки відстеження для стабілізації та накладання ефектів.

Ще одна функція за допомогою штучного інтелекту зможе прибрати цифровий шум або ефект зернистості з відео без особливих зусиль зі сторони користувача.

DaVinci Resolve отримала оновлення з набором ШІ-функцій

 

Серед інших нововведень є Film Look Creator - новий модуль, який дозволить обрати користувачам один із шаблонів, наприклад 65 ММ, кінематографічний або інші та налаштувати його під свої вподобання. Нова Defocus Background дасть змогу імітувати невелику глибину фокусування за допомогою реалістичного маскування.

Ці та інші нові функції вже можна спробувати, оскільки DaVinci Resolve 19 вже доступна у відкритій беті. Стандартна версія відеоредактора залишається безплатною, а за версію Studio потрібно заплатити $295.
За матеріалами: Mezha
 

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