Microsoft розміщуватиме рекламу в меню «Пуск» на Windows 11

Microsoft оголосила про початок показу реклами в меню "Пуск" для користувачів Windows 11. Це оновлення впроваджується в останніх збірках для інсайдерів, де користувачі побачать рекламу, з'являючись поруч із їхніми останніми програмами.

Реклама, прихована під "рекомендаціями", буде відображатися під заголовком "Рекомендовано" разом з іншими нещодавно використовуваними або встановленими програмами. Ці інструкції включатимуть додатки з Microsoft Store, що фактично розміщує їх як рекламу.

У своєму оголошенні Microsoft зазначила, що це оновлення випробовується серед інсайдерів та що його можна вимкнути в налаштуваннях. Поки що ця функція доступна тільки для обмеженої кількості користувачів у бета-каналі.