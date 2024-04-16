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Microsoft розміщуватиме рекламу в меню «Пуск» на Windows 11
09:37 16.04.2024 |
Microsoft оголосила про початок показу реклами в меню "Пуск" для користувачів Windows 11. Це оновлення впроваджується в останніх збірках для інсайдерів, де користувачі побачать рекламу, з'являючись поруч із їхніми останніми програмами.
Реклама, прихована під "рекомендаціями", буде відображатися під заголовком "Рекомендовано" разом з іншими нещодавно використовуваними або встановленими програмами. Ці інструкції включатимуть додатки з Microsoft Store, що фактично розміщує їх як рекламу.
У своєму оголошенні Microsoft зазначила, що це оновлення випробовується серед інсайдерів та що його можна вимкнути в налаштуваннях. Поки що ця функція доступна тільки для обмеженої кількості користувачів у бета-каналі.
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