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АНАЛІТИКА

Microsoft розміщуватиме рекламу в меню «Пуск» на Windows 11

09:37 16.04.2024 |

Новини IT

Microsoft розміщуватиме рекламу в меню «Пуск» на Windows 11

 

Microsoft оголосила про початок показу реклами в меню "Пуск" для користувачів Windows 11. Це оновлення впроваджується в останніх збірках для інсайдерів, де користувачі побачать рекламу, з'являючись поруч із їхніми останніми програмами.

Реклама, прихована під "рекомендаціями", буде відображатися під заголовком "Рекомендовано" разом з іншими нещодавно використовуваними або встановленими програмами. Ці інструкції включатимуть додатки з Microsoft Store, що фактично розміщує їх як рекламу.

Microsoft розміщуватиме рекламу в меню «Пуск» на Windows 11

 

У своєму оголошенні Microsoft зазначила, що це оновлення випробовується серед інсайдерів та що його можна вимкнути в налаштуваннях. Поки що ця функція доступна тільки для обмеженої кількості користувачів у бета-каналі.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

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