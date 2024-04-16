Western Digital готується випустити першу SD-карту ємністю 4 ТБ у 2025 році

Компанія Western Digital, що займається виробництвом пристроїв зберігання даних, оголосила про плани випуску першої у світі SD-карти місткістю 4 ТБ наступного року. Новинка буде представлена під брендом SanDisk та орієнтована на "складні медіа та розважальні робочі процеси", такі як зйомка високоякісного відео з високою частотою кадрів.

SD-карта SanDisk Extreme Pro SDUC місткістю 4 ТБ від Western Digital використовуватиме інтерфейс Ultra High Speed-1 (UHS-1), тобто підтримуватиме мінімальну швидкість 10 МБ/с і максимальну швидкість передавання даних 104 МБ/с під час роботи в режимі UHS104 (SDR104). Карта підтримуватиме мінімальну послідовну швидкість запису на рівні 30 МБ/с. З такими характеристиками, нова SD-карта зможе підтримувати формати відео, що вимагають великого обсягу зберігання, наприклад, 8K. Це пояснює, чому Western Digital уперше представить новинку на щорічному заході National Association of Broadcasters (NAB) для професіоналів у галузі трансляцій і медіа, що розпочався 13 квітня, у Лас-Вегасі.

Очікується, що Western Digital надасть більше інформації про SD-карту на заході NAB Show 2024, що триває з 13 по 17 квітня. Ціну SD-карти поки що не оголошено. Наприклад, карта SanDisk Extreme Pro SDXC UHS-I місткістю 1 ТБ наразі має рекомендовану виробником роздрібну ціну 140 доларів США. З огляду на її просунуті можливості та цільову аудиторію професійних творців контенту, пропозиція, ймовірно, матиме преміальне ціноутворення.