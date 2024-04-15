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АНАЛІТИКА

Річні витрати компаній на кібербезпеку зростуть до 9,2 трильйона доларів у 2024 році

16:40 15.04.2024 |

Новини IT

 

Кіберзлочинність продовжує шокувати своїми масштабами. За дослідженням Statista Market Insights, у 2024 році витрати на кібератаки досягнуть рекордних 9,2 трильйона доларів.

Компанії шукають найефективніші шляхи захисту своїх даних та пристроїв. І ось одне з рішень - Mosyle, єдина уніфікована платформа для безпеки Apple. Використовуючи передові технології, Mosyle допомагає підприємствам автоматизувати та забезпечити безпеку своїх пристроїв Apple.

Однак прогнозовані витрати на кіберзлочинність продовжують швидко зростати. За дослідженням Statista Market Insights, глобальні збитки від кіберзлочинності можуть досягти 13,82 трильйона доларів у 2028 році. Це ставить під загрозу не лише бізнеси та уряди, а й звичайних користувачів, підкреслюючи важливість постійного підвищення рівня свідомості та заходів безпеки в цифровому світі.

Ця тенденція є глобальною та охоплює багато країн світу.

За матеріалами: gagadget.com
 

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