20 разів — не межа. SpaceX оновила рекорд багаторазового використання РН Falcon 9

Ще пам'ятаєте знамениту мемну пам'ятку SpaceX-скептика «тоді поговоримо»?

Повторними польотами ракет Falcon 9 в космос сьогодні вже нікого не здивуєш, але минулими вихідними головна «робоча конячка» SpaceX відзначилася вагомим та дуже навіть історичним досягненням: ступінь F9 B5 з індексом B1062 здійснив 20 успішних циклів «старт-посадка».

Сама подія сталася 13 квітня 2024 року під час місії Starlink Group 6-49 із виведення на орбіту нової партії з 23 інтернет-супутників Starlink. Ракета Falcon 9 стартувала з космодрому SLC-40 на мисі Канаверал о 01:40 UTC (18:40 за київським часом). За вже відпрацьованою схемою, за дві з половиною хвилини перший ступень відокремився, а на дев'ятій хвилині здійснив посадку на автономну морську платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

Абсолютний рекордсмен здійснив перший політ 5 листопада 2020 року - за майже три з половиною роки бустер допоміг вивести на орбіту два пілотовані кораблі Crew Dragon (місії Inspiration4 та Axiom-1), два апарати GPS, телекомунікаційні супутники (Nilesat-301, ArabSat 7B), 17 інтернет-супутників OneWeb та 507 власних інтернет-супутників Starlink.

Цікаво, що разом з цим рекордом SpaceX здобула ще один - вона здійснила два запуски зі стартового комплексу SLC-40 з інтервалом менше ніж три доби. Попередній відбувся 10 квітня о 05:40 UTC, а наступний вже 13 квітня о 01:40 UTC - інтервал між запусками склав 2 доби 19 годин 40 хвилин (тобто менше, ніж 68 годин). Інженери змогли покращити попередній рекорд приблизно на 26 годин.

Одна з ключових відмінностей ракет SpaceX - багаторазове використання задля суттєвої економії коштів на доставці вантажів у космос. На ракетах сімейства Falcon повторно використовуються перший ступінь та головний обтічник. Після запуску перший ступінь з використанням реактивної схеми сідає на космодром або морську платформу (залежно від профілю місії та залишків палива), а після відновлення повторно обслуговую нові запуски. Трошки історії: 31 березня 2017 року SpaceX вперше запустила Falcon 9 з відновленим першим ступенем, а у 2018-му перейшла на покоління ракети Falcon 9 Block 5 з додатковими оптимізаціями для багаторазового використання (10 разів з мінімальним міжпольотним обслуговуванням та до 100 разів - з частковою заміною деталей). Відтоді SpaceX впевнено оновлює рекорди багаторазового використання РН - за весь час ракети сімейства Falcon успішно здійснили 297 посадок з 308 спроб. Загалом 42 РН літали по кілька разів. Також SpaceX понад 300 разів повторно використовувала половинки обтічника, причому деякі з них вже налітали понад одинадцять місій.

Наразі SpaceX активно готується до четвертого випробувального польоту Starship, який очікується вже за місяць - у травні. Раніше президентка Гвін Шотвелл назвала третій тест «надзвичайно успішними» і конкретизувала ціль на 2024 рік - успішно вивести на орбіту Starlink за допомогою Starship, повернути обидві частини та здійснити 148 запусків Falcon 9.