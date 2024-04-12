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АНАЛІТИКА

Google запускає платну версію Chrome

16:13 12.04.2024 |

Новини IT

 

Google оголосив про запуск нової платної версії свого популярного веббраузера Chrome, яка називається Chrome Enterprise Premium.

Ця версія спрямована на бізнес-клієнтів і пропонує ряд посилених заходів безпеки, включаючи захист даних і сканування шкідливих програм.

Одна з ключових особливостей платної версії - це запобігання втраті даних та глибоке сканування зловмисного програмного забезпечення. З іншого боку, безкоштовна версія Chrome пропонує загальний захист від фішингу та зловмисного програмного забезпечення.

У додаток до цього, стандартні користувачі Chrome також отримають нові функції безпеки, які дозволяють більше контролю над дозволами вебсайтів, зокрема, доступом до керування мишею та клавіатурою.

Chrome Enterprise Premium також пропонує ряд переваг для бізнесу, таких як обмеження на завантаження та друк документів, що сприяє посиленню безпеки, а також сумісність з іншим корпоративним програмним забезпеченням, включаючи Google Workspace.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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