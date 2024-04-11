realme GT Neo 6 SE: OLED-дисплей із піковою яскравістю в 6000 ніт та чип Snapdragon 7+ Gen 3 за ціною $234

Компанія realme, як і обіцяла, провела захід у Китаї, на якому показала смартфон realme GT Neo 6 SE.

Гаджет оснастили новим дисплеєм BOE. Панель отримала діагональ 6.78", роздільну здатність 1.5K, частоту оновлення 120 Гц, скло Gorilla Glass Victus 2, а також пікову яскравість у 6000 ніт.





realme GT Neo 6 SE працює під управлінням процесора Snapdragon 7+ Gen 3 в парі з оперативною пам'яттю LPDDR5x і накопичувачем UFS 3.1. Гаджет також поставляється з батареєю на 5500 мАг, швидкою зарядкою на 100 Вт, захистом IP65, NFC, стереодинаміками та ІЧ-датчиком для управління технікою.

Смартфон обладнаний подвійною основною камерою на 50 МП (Sony IMX882 з OIS) + 8 МП (Sony IMX355) і однією фронтальною на 32 МП. Новинка має корпус із пластиковими рамками, товщиною 8.65 мм і вагою 191 грам. З коробки в пристрої встановлена операційна система Android 14.

realme GT Neo 6 SE вже можна купити в Китаї. Новинка коштує від $234. Чи з'явиться смартфон на глобальному ринку, наразі невідомо.







