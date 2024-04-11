Microsoft амбітно налаштована на успіх нового процесора Snapdragon X Elite

Джерела, знайомі з планами Microsoft, повідомляють, що компанія впевнена, що нова серія ноутбуків на базі ARM з Windows перевершить MacBook Air на M3 від Apple як у продуктивності ЦПУ, так і в завданнях, прискорених ШІ.

Microsoft тепер робить велику ставку на майбутні процесори Snapdragon X Elite від Qualcomm, які поставлятимуться в різних ноутбуках з ОС Windows цього року, а також в останньому споживчому обладнанні Surface від Microsoft. Microsoft настільки впевнена в цих нових чипах Qualcomm, що планує низку демонстрацій, які покажуть, як ці процесори будуть швидшими за MacBook Air на M3 у задачах ЦПУ, прискоренні ШІ та навіть емуляції застосунків.

Microsoft стверджує, що ці нові AI-PC на Windows матимуть "швидшу емуляцію застосунків, ніж Rosetta 2" - шар сумісності застосунків, який Apple використовує на своїх Mac на Apple Silicon, щоб перекладати застосунки, скомпільовані для 64-бітних процесорів Intel, на власні процесори Apple.

Крім того, стало відомо, що пристрої Surface 10 Pro і Surface Laptop 6 будуть оснащені процесором Snapdragon X Elite від Qualcomm. Цей процесор не лише поліпшить продуктивність і енергоефективність, а й забезпечить Windows функціями, пов'язаними з ШІ, через свій NPU. Це дасть змогу Copilot отримати доступ до всього контексту на вашому комп'ютері та надати вам точніші відповіді. Крім того, буде можливо створювати зображення на пристрої за допомогою користувацьких моделей зображень.

Microsoft називає свої нові комп'ютери "next-gen AI Copilot PCs". Пристрої Microsoft зі Snapdragon X Elite будуть представлені 20 травня.