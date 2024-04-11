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АНАЛІТИКА

X (Twitter) запускає авторизацію через ключ доступу по всьому світу. Але лише для iOS

13:43 11.04.2024 |

Новини IT

 

Соцмережа X (Twitter) розширила підтримку авторизації за допомогою ключа доступу та зробила цю опцію доступною для користувачів iPhone у всьому світі. Компанія спочатку запустила підтримку ключів доступу для користувачів iOS у США в січні. Тепер обліковий запис X Safety підтвердив глобальне розгортання цієї функції, що надає більшій кількості людей можливість використовувати альтернативний спосіб авторизації.

Ключі доступу вважаються більш безпечними, ніж традиційні паролі, оскільки вони не вразливі до фішингу чи схем соціальної інженерії. Також вони стійкі до крадіжки під час авторизації. Коли користувачі активують і встановлюють ключ доступу для входу, вони створюють пару ключів, яка слугуватиме їхніми обліковими даними для цифрової автентифікації. Сервіс, що пропонує опцію входу, має доступ лише до одного з цих ключів, який потім має поєднатися з іншим ключем, що зберігається локально на пристрої користувача, щоб підтвердити його особу. Користувачеві потрібно лише підтвердити, що він запитує доступ до свого облікового запису, за допомогою біометричної аутентифікації або пароля пристрою.

Щоб активувати ключі доступу в X, користувачам потрібно буде запустити свій застосунок для iOS, а потім перейти до «Налаштування та конфіденційність» у розділі «Ваш обліковий запис». У розділі «Безпека та доступ до облікового запису» вони можуть знайти розділ «Додатковий захист паролем» з пунктом «Ключ доступу».

На жаль, в X не повідомляють, чи буде і коли ця опція доступна для користувачів Android.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Twitter
 

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