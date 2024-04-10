Компанія Xiaomi провела захід у Китаї, на якому представила Redmi Turbo 3

Смартфон отримав корпус із товщиною 7.8 мм, вагою 179 грамів та трьома кольорами. Гаджет оснастили 6.67-дюймовим OLED-дисплеєм. Панель має роздільну здатність 1.5K, частоту оновлення 120 Гц і яскравість у 1000 ніт.





Redmi Turbo 3 працює під управлінням процесора Snapdragon 8s Gen 3 у парі з оперативною пам'яттю LPDDR5x, накопичувачем UFS 4.0 і батареєю на 5000 мАг. Смартфон підтримує зарядку на 90 Вт. У новинці також є захист від води IP64, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, підекранний сканер, ІЧ-датчик для управління технікою, стереодинаміки та технологія, яка дозволяє використовувати смартфон мокрими руками.

Що стосується камер, то їх тут три: основна на 50 МП (Sony LYT600 з OIS) + 8 МП (ширококутний об'єктив Sony IMX355) і фронтальна з датчиком Omnivision OV20B на 20 МП. Поставляється смартфон з HyperOS на базі Android 14.





Ціна і коли чекати

Redmi Turbo 3 вже можна попередньо замовити в Китаї:

* Redmi Turbo 3, 12/256 ГБ - $276

* Redmi Turbo 3, 12/512 ГБ - $317

* Redmi Turbo 3, 16/512 ГБ - $345

* Redmi Turbo 3, 16 ГБ/1 ТБ - $386

Продажі смартфона стартують 15 квітня. До речі, новинка пізніше з'явиться на глобальному ринку, але з іншою назвою - POCO F6.