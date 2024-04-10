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АНАЛІТИКА

ChatGPT пише пісні для індійського кіно — і його вказують у титрах

16:55 10.04.2024 |

Новини IT

ChatGPT пише пісні для індійського кіно — і його вказують у титрах

 

Чатбот OpenAI розпочав кар'єру в Боллівуді - ChatGPT помітили у титрах індійського серіалу у складі музичної команди, згідно з дописами користувачів на Reddit. Якщо конкретніше, то його згадують як «автора тексту пісень».

Видання MS PowerUser зазначає, що мова йде про комедійно-драматичний серіал Save the Tigers 2, який транслюється на Disney+ Hotstar і розповідає історію «трьох розчарованих чоловіків, які зближуються через свої подружні проблеми».

Варто зазначити, що для ChatGPT - це не перший досвід участі у кіновиробництві. В мультсеріалі South Park є епізод, присвячений чатботу і написаний з ним у співавторстві - під назвою «Deep Learning».
За матеріалами: ITC.ua
 

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