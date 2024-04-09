OpenAI транскрибувала понад мільйон годин YouTube-відео для навчання GPT-4

За даними The New York Times, OpenAI розробила модель аудіотранскрипції Whisper та транскрибувала понад мільйон годин відео на YouTube, щоб отримати високоякісні матеріали для навчання моделі GPT-4.

Повідомляється, що компанія знала, що такі дії є юридично сумнівними та знаходяться в «сірій зоні» авторського права. Однак вона вважає це добросовісним використанням матеріалів. Президент OpenAI Грег Брокман особисто брав участь у зборі відео, які були використані.

OpenAI вичерпала запаси корисних даних у 2021 році та обговорювала транскрипцію відео YouTube, подкастів і аудіокниг після перегляду інших ресурсів. До того часу компанія навчала свої моделі на даних, які включали комп'ютерний код із Github, бази даних ходів у шахах і вміст шкільних завдань із Quizlet.

Прессекретар OpenAI Ліндсей Хелд повідомила, що компанія курує «унікальні» набори даних для кожної зі своїх моделей, щоб «допомогти їм зрозуміти світ» і підтримувати конкурентоспроможність у глобальних дослідженнях. При цьому компанія використовує «численні джерела, включаючи загальнодоступні дані та партнерства для непублічних даних», і вона шукає можливість генерувати власні синтетичні дані.

Представник Google Метт Брайант заявив, що компанія «бачила непідтверджені звіти» про діяльність OpenAI, додавши, що «і наші файли robots.txt, і Умови використання забороняють несанкціоноване копіювання або завантаження вмісту YouTube».

Днями генеральний директор YouTube Ніл Мохан заявив, що використання даних платформи для навчання моделі OpenAI - це порушення умов використання. Тому Google вживає «технічних і юридичних заходів», щоб запобігти такому несанкціонованому використанню, «якщо у нас є для цього чітка правова або технічна підстава».

Згідно з джерелами Times, Google також збирала транскрипції з YouTube. Метт Брайант сказав, що компанія навчала свої моделі «деякому контенту YouTube відповідно до наших угод із творцями YouTube».

Meta також зіткнулася з обмеженнями доступності хороших навчальних даних, і її команда ШІ обговорювала недозволене використання захищених авторським правом творів, щоб наздогнати OpenAI. Після перегляду «майже доступних англомовних книг, есе, віршів і новинних статей в інтернеті» компанія розглядала такі кроки, як оплата ліцензій на книги або навіть пряма покупка великого видавництва. Крім того, вона була обмежена у способах використання даних споживачів через зміни, спрямовані на конфіденційність, які вона зробила після скандалу з Cambridge Analytica.