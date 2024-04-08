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АНАЛІТИКА

Instagram і Facebook посилюють правила щодо контенту, створеного ШІ

18:07 08.04.2024 |

Новини IT

Instagram і Facebook посилюють правила щодо контенту, створеного ШІ

 

Корпорація Meta оновлює свою політику щодо контенту, створеного штучним інтелектом. З травня в Instagram, Facebook і Threads біля фото чи відео, які зробили за допомогою ШІ, будуть спеціальні позначки.

Про це йдеться у блозі компанії.

Маркування застосовуватимуть тоді, коли користувачі повідомлять про використання інструментів штучного інтелекту або коли Meta виявить індикатори фото- чи відеоконтенту, створеного ШІ.

Раніше політика Meta забороняла відео, створені або відредаговані за допомогою інструментів штучного інтелекту, які змушують людину говорити те, чого вона не казала. Однак старі правила не охоплювали широкого діапазону контенту зі ШІ, який швидко заповнює інтернет.

Meta також змінює спосіб модерування контенту зі ШІ. З липня корпорація припинить видаляти створені штучним інтелектом матеріали, які не суперечать іншим правилам спільноти. Наглядова рада порекомендувала давати користувачам більше контексту про це, а не обмежувати вміст.

Однак контент зі ШІ або без нього, який порушує інші правила, до прикладу, політику щодо залякування, втручання у вибори та переслідування, і надалі видалятимуть.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Meta
 

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