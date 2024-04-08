Загуглити номер: у застосунку Google Phone тестується нова функція - пошук невідомого номера

У вас на телефоні є пропущений дзвінок, але цей номер не записаний у телефонній книзі? Напевно, багато хто хотів би знати, хто це, перед тим, як передзвонювати. Для цього є різні сервіси на кшталт Truecaller, а тепер свою альтернативу розробляє Google.

У бета-версії програми Google Phone 127.0.620688474 виявлено нову функцію - пошук невідомих номерів. Під номерами з журналу викликів, яких немає у ваших контактах, додано кнопку "Пошук". При натисканні на неї система автоматично забиває невідомий номер у пошуковик Google. Звісно, ви могли б скопіювати його самостійно, тому, по суті, це економія кількох секунд.

Таким чином, головна мета нової функції - швидко ідентифікувати компанії, контактні дані яких проіндексовані Google. Адже номери приватних осіб ви в пошуковику не знайдете. Тому додатки на кшталт Truecaller не втратять своєї актуальності.

Судячи з усього, нововведення працює в Японії з березня і може з'явитися по всьому світу в червні.