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Артур Еш
Samsung повертається на вершину світового ринку з продажу смартфонів
12:30 08.04.2024 |
Компанія Samsung Electronics знову зайняла провідну позицію на світовому ринку смартфонів, випередивши Apple. Цей успіх приписується високим продажам нових смартфонів Galaxy S24, що працюють на базі штучного інтелекту.
Samsung поступилася першим місцем Apple у вересні минулого року, але після дебюту Galaxy S24 у січні, ринок відреагував позитивно. У лютому Samsung продала 19,69 мільйона смартфонів, захопивши 20% ринкової частки та випередивши Apple, яка продала 17,41 мільйона телефонів, що становить 18% ринкової частки.
Аналітики пов'язують повернення Samsung на перше місце з активними продажами в США та Європі. Крім того, Samsung збільшила свою частку на ринку США, де традиційно домінують продукти Apple, з 20% у січні до 36%. Частка Apple на ринку США впала з 64% до 48% за той самий період. На європейському ринку Samsung зберегла своє перше місце з часткою 34 відсотки.
Минулого року Samsung вперше за 13 років поступилася першим місцем на світовому ринку смартфонів за обсягом поставок Apple. Однак завдяки запуску S24 у січні, компанія змогла змінити ситуацію.
До речі, камера Galaxy S24 Ultra була нещодавно визнана найкращою камерою у світі за версією американського журналу Consumer Reports. Видання дало камері Galaxy S24 Ultra 87 балів, тим самим випередивши iPhone 15 Pro Max, який набрав 86 балів.
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