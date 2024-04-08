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Qualcomm тестує другу ARM SoC для Windows - Snapdragon X Plus
11:47 08.04.2024 |
Qualcomm, провідний виробник мікрочипів, проводить внутрішні тести принаймні двох версій нового чипа Snapdragon X Plus.
Ці чипи, позначені внутрішніми ідентифікаційними номерами X1P44100 і X1P46100, засновані на одному і тому самому чипі SC8350, який також використовується в більш потужному 12-ядерному Snapdragon X Elite SC8380. У тестових платформах Qualcomm, які використовуються з лютого, Snapdragon X Plus поєднується з 16 Гб оперативної пам'яті LPDDR5X і 256 ГБ флеш-пам'яті з підключенням UFS 4.0. Крім того, в ньому також присутній модем Snapdragon X65 5G, що дає змогу чипу отримувати доступ до мобільного інтернету з будь-якої точки.
Новий чип, імовірно, буде оснащений десятьма, а не дванадцятьма обчислювальними ядрами, як у Snapdragon X Elite, і має вийти на ринок як доповнення до Elite. Особливістю нових чипів серії Snapdragon X є процесори Oryon, засновані на ядрах Phoenix, розроблених стартапом Nuvia, який був придбаний Qualcomm. Це кастомні ядра, які в сукупності забезпечують значне збільшення продуктивності, завдяки чому скорочується розрив із серією M від Apple.
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