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Samsung інвестує $44 млрд (замість $17 млрд) у виробництво чипів в Техасі
17:28 05.04.2024 |
Samsung Electronics планує збільшити свої інвестиції у виробництво чипів в Техасі приблизно до $44 млрд. Про це повідомляють обізнані джерела.
Більшу частину цих нових витрат компанія зосередить навколо міста Тейлор, де вона вже будує завод з випуску напівпровідникових чипів неподалік від існуючої операційної діяльності. Зараз Samsung планує побудувати ще один завод з виробництва мікросхем і сучасний центр з пакування.
Якщо ситуація розвиватиметься саме так, це буде черговий доках ефективності політики адміністрації Байдена, яка використовує стимули та політичну підтримку, щоб спонукати світових виробників чипів будувати виробничі потужності на території США. У березні повідомлялося, що Вашингтон планує виділити компанії Samsung понад $6 млрд, щоб допомогти їй розширити свою діяльність у Техасі за межі початкового проєкту.
У 2021 році Samsung Electronics оголосила про проєкт вартістю $17 млрд у Тейлорі, поблизу існуючого заводу в Остіні. Тепер, якщо інформація підтвердиться, сума інвестицій становитиме $44 млрд.
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