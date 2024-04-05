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АНАЛІТИКА

Samsung інвестує $44 млрд (замість $17 млрд) у виробництво чипів в Техасі

17:28 05.04.2024 |

Новини IT

 

Samsung Electronics планує збільшити свої інвестиції у виробництво чипів в Техасі приблизно до $44 млрд. Про це повідомляють обізнані джерела.

Більшу частину цих нових витрат компанія зосередить навколо міста Тейлор, де вона вже будує завод з випуску напівпровідникових чипів неподалік від існуючої операційної діяльності. Зараз Samsung планує побудувати ще один завод з виробництва мікросхем і сучасний центр з пакування.

Якщо ситуація розвиватиметься саме так, це буде черговий доках ефективності політики адміністрації Байдена, яка використовує стимули та політичну підтримку, щоб спонукати світових виробників чипів будувати виробничі потужності на території США. У березні повідомлялося, що Вашингтон планує виділити компанії Samsung понад $6 млрд, щоб допомогти їй розширити свою діяльність у Техасі за межі початкового проєкту.

У 2021 році Samsung Electronics оголосила про проєкт вартістю $17 млрд у Тейлорі, поблизу існуючого заводу в Остіні. Тепер, якщо інформація підтвердиться, сума інвестицій становитиме $44 млрд.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Samsung, США
 

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