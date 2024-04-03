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Ексклюзивів буде менше: новий керівник PlayStation вступив на посаду і реалізовуватиме нову бізнес-стратегію компанії
14:51 02.04.2024 |
З 1 квітня посаду тимчасового голови PlayStation і Sony Interactive Entertainment зайняв президент і головний операційний директор Sony Group Хірокі Тотокі (Hiroki Totoki).
Новий керівник, який замінив Джима Раяна (Jim Ryan), напевно змінить бізнес-стратегію PlayStation. Так, Хірокі Тотокі давно був прихильником відмови від концепції ексклюзивних ігор і наполягав на необхідності їхнього випуску на PC і, можливо, на інших платформах.
"Раніше ми випускали власні ігри на своїх консолях. Таким чином ми хотіли популяризувати PlayStation. Це правда, але якщо ваша власна гра може бути випущена на кількох платформах - це суттєво збільшить прибуток, ось над чим ми зараз будемо працювати".
Частково концепція Хірокі Тотокі вже реалізується, оскільки все більше ігор Sony виходить на PC. Так, минулого тижня користувачам комп'ютерів став доступний екшен Horizon Forbidden West, а в травні до платформи добереться Ghost of Tsushima. А надпопулярний кооперативний шутер Helldivers 2 вийшов одночасно на PC і PS5, що напевно стане серйозним аргументом для подальшої реалізації плану Хірокі Тотокі.
Тотокі планує провести всебічне обговорення з керівниками всіх відділів PlayStation, щоб обрати найдостойнішого кандидата на роль постійного керівника компанії.
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