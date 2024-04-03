Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ексклюзивів буде менше: новий керівник PlayStation вступив на посаду і реалізовуватиме нову бізнес-стратегію компанії

14:51 02.04.2024 |

Новини IT

 

З 1 квітня посаду тимчасового голови PlayStation і Sony Interactive Entertainment зайняв президент і головний операційний директор Sony Group Хірокі Тотокі (Hiroki Totoki).

Новий керівник, який замінив Джима Раяна (Jim Ryan), напевно змінить бізнес-стратегію PlayStation. Так, Хірокі Тотокі давно був прихильником відмови від концепції ексклюзивних ігор і наполягав на необхідності їхнього випуску на PC і, можливо, на інших платформах.

"Раніше ми випускали власні ігри на своїх консолях. Таким чином ми хотіли популяризувати PlayStation. Це правда, але якщо ваша власна гра може бути випущена на кількох платформах - це суттєво збільшить прибуток, ось над чим ми зараз будемо працювати".

Частково концепція Хірокі Тотокі вже реалізується, оскільки все більше ігор Sony виходить на PC. Так, минулого тижня користувачам комп'ютерів став доступний екшен Horizon Forbidden West, а в травні до платформи добереться Ghost of Tsushima. А надпопулярний кооперативний шутер Helldivers 2 вийшов одночасно на PC і PS5, що напевно стане серйозним аргументом для подальшої реалізації плану Хірокі Тотокі.

Тотокі планує провести всебічне обговорення з керівниками всіх відділів PlayStation, щоб обрати найдостойнішого кандидата на роль постійного керівника компанії.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3236
  0,2487
 0,64
EUR
 1
 42,2768
  0,1384
 0,33

Курс обміну валют на вчора, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9519  0,07 0,18 39,5181  0,09 0,23
EUR 42,0058  0,06 0,14 42,8669  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3200  0,28 0,72 39,3400  0,26 0,65
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес