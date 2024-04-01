Ілон Маск представив оновленого ШІ Grok-1.5

Ілон Маск оголосив про випуск оновленої версії свого штучного інтелекту - Grok-1.5, яка, за його словами, здатна перевершити конкурентів у сферах математики та кодування.

Нова версія XAI (Explainable Artificial Intelligence) вже доступна для перших тестувальників та гарантує значні покращення у функціональності та ефективності.

Grok-1.5 може похвалитися значним підвищенням результатів у тестах, що вимагають математичних розрахунків та розв'язання складних завдань кодування. Новий ШІ демонструє збільшення ефективності у таких параметрах, як обробка текстових математичних завдань та уміння кодування, наближається до рівня конкурентів, таких як Gemini Pro 1.5, GPT-4 і Claude 3 Opus.

Найбільш значуще поліпшення, вноситься в Grok-1.5, стосується його здатності аналізувати довші контексти. За даними від Маска, новий ШІ може обробляти контексти до 128K маркерів, що вдвічі перевищує попередні можливості. Grok матиме можливість збільшити обсяг пам'яті до 16 разів.

Однак, варто зазначити, що Grok-1.5 може залишати певні недоліки в інших сферах, таких як академічні бали та мультимодальність.

Наразі Grok доступний для користувачів рівня Premium+ на платформі X.