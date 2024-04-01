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АНАЛІТИКА

Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів

10:50 01.04.2024 |

Новини IT

 

Microsoft та OpenAI планують створити безпрецедентний суперкомп'ютер з мільйонів спеціалізованих чипів, який може коштувати до $100 млрд. За даними The Information, розміщений у США суперкомп'ютер, відомий як Stargate («Зоряна брама»), стане центральною частиною плану з п'яти кроків зі створення серії суперкомп'ютерів, які планують побудувати протягом наступних шести років. «Зоряна брама», яка стане п'ятою фазою плану, може бути запущена вже у 2028 році.

Керівники обох компаній нібито вже склали плани щодо центру обробки даних, який буде використовувати штучний інтелект OpenAI. Microsoft, швидше за все, забезпечить фінансування проєкту. Наразі OpenAI використовує центри обробки даних Microsoft для своєї генеративної системи штучного інтелекту ChatGPT в обмін на ексклюзивні права Microsoft на перепродаж технології OpenAI своїм клієнтам.

Суперкомп'ютер може бути у 100 разів дорожчим за найбільші центри обробки даних, які зараз діють. Проєкт, здається, потребує величезної кількості грошей, які мають бути вкладені в галузь. Stargate має потенціал значно перевищити обчислювальну потужність, яку зараз надає Microsoft для OpenAI, але для цього може знадобиться щонайменше кілька гігаватів потужності.

Отримання необхідної кількості чипів є основним фактором, що зумовлює високу ціну Stargate. Достатня кількість енергії для живлення проєкту також може створити труднощі. Компанії обмірковують можливе застосування різних її джерел, включно з атомною енергетикою.

Попит на мікросхеми штучного інтелекту досяг апогею, що дозволило кільком вибраним компаніям, насамперед NVIDIA, контролювати ринок. Альтман висловлював розчарування такою ситуацією та на початку цього року дав зрозуміти, що хоче створити власні чипи. Також проблемою є розміщення та охолодження процесорів. Також незрозуміло, де буде розташована «Зоряна брама».
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Microsoft
 

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