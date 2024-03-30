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Intel і Microsoft оголошують стратегічне партнерство для конкуренції з Apple
22:47 29.03.2024 |
Головною метою цього партнерства є розвиток чіпів Intel Lunar Lake, призначених для наступного покоління тонких і легких ноутбуків.
Згідно зі спільними заявами компаній, ці чіпи будуть оптимізовані для роботи з операційною системою Windows 11.
Intel Lunar Lake відзначається своєю високою інтеграцією та вдосконаленими характеристиками, інтегровану графіку нового покоління Intel Arc Battlemage та блок нейронної обробки для розширеного інтелектуального функціонала. Важливою особливістю є також підтримка пам'яті LPDDR5X-8533 безпосередньо на SoC, що забезпечує високу продуктивність та економію місця в системі.
Партнерство між Intel і Microsoft визначає новий виток у співпраці між виробниками апаратного та програмного забезпечення. Об'єднавшись, вони сподіваються створити продукти, які будуть конкурувати з власними рішеннями Apple, пропонувати споживачам нові альтернативи.
Нові ноутбуки, оснащені чіпами Intel Lunar Lake та операційною системою Windows 11, з'являться на ринку пізніше цього року.
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