Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше з 2009 року

18:09 29.03.2024 |

Новини IT

 

У лютому цього року виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше за останні 14 років, що свідчить про триваюче відновлення найважливішого промислового сектору країни та світового попиту на технології.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що виробництво підскочило на 65,3% в порівнянні з попереднім роком, що є найбільшим зростанням з кінця 2009 року. Поставки напівпровідників також зросли на 59%, хоча це було слабше, ніж 62,7% в січні. Запаси скоротилися на 16,2%, падаючи другий місяць поспіль, що є ще однією ознакою високого попиту.

Зростання виробництва є свідченням того, що імпульс внутрішнього економічного зростання збережеться, оскільки напівпровідники становлять найбільшу частку південнокорейського експорту.

"Зростання виробництва напівпровідників, ймовірно, продовжилося і в березні, про що свідчить експорт мікросхем, який за перші 20 днів місяця зріс на 46,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зростаючий попит на пам'ять, пов'язану зі штучним інтелектом, є одним з найбільших драйверів, причому другий за величиною виробник мікросхем в країні, SK Hynix прогнозує, що позитивна динаміка збережеться, зокрема, в поставках для Nvidia Corp.

Додається, що загальне промислове виробництво зросло на 4,8%, що більше, ніж 4%, які прогнозували економісти. Вказуючи на зростання виробництва, Міністерство фінансів заявило, що відновлення економічного імпульсу стає все більш очевидним. Міністерство пообіцяло швидко здійснити бюджетні видатки в першому півріччі.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Корея
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,2214
  0,0059
 0,02
EUR
 1
 42,3670
  0,0750
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 10:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9582  0,03 0,08 39,5025  0,05 0,12
EUR 42,1375  0,11 0,27 42,9400  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0300  0,10 0,27 39,0550  0,10 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес