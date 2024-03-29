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Виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше з 2009 року
18:09 29.03.2024 |
У лютому цього року виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше за останні 14 років, що свідчить про триваюче відновлення найважливішого промислового сектору країни та світового попиту на технології.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що виробництво підскочило на 65,3% в порівнянні з попереднім роком, що є найбільшим зростанням з кінця 2009 року. Поставки напівпровідників також зросли на 59%, хоча це було слабше, ніж 62,7% в січні. Запаси скоротилися на 16,2%, падаючи другий місяць поспіль, що є ще однією ознакою високого попиту.
Зростання виробництва є свідченням того, що імпульс внутрішнього економічного зростання збережеться, оскільки напівпровідники становлять найбільшу частку південнокорейського експорту.
"Зростання виробництва напівпровідників, ймовірно, продовжилося і в березні, про що свідчить експорт мікросхем, який за перші 20 днів місяця зріс на 46,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - йдеться в повідомленні.
Зростаючий попит на пам'ять, пов'язану зі штучним інтелектом, є одним з найбільших драйверів, причому другий за величиною виробник мікросхем в країні, SK Hynix прогнозує, що позитивна динаміка збережеться, зокрема, в поставках для Nvidia Corp.
Додається, що загальне промислове виробництво зросло на 4,8%, що більше, ніж 4%, які прогнозували економісти. Вказуючи на зростання виробництва, Міністерство фінансів заявило, що відновлення економічного імпульсу стає все більш очевидним. Міністерство пообіцяло швидко здійснити бюджетні видатки в першому півріччі.
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