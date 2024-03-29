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Експерти застерігають від використання «Peer-to-Peer Login» в Telegram
12:32 29.03.2024 |
Telegram анонсував нову програму «Peer-to-Peer Login» (P2PL), яка дозволить користувачам отримати безкоштовну преміум-підписку за обмін текстовими повідомленнями.
Що відомо
Ця програма дозволяє користувачам отримати преміум-статус безкоштовно, але з важливою умовою: передача одноразових паролів іншим користувачам через їхні номери телефонів. Участь в ініціативі може мати серйозні наслідки для конфіденційності та безпеки користувачів. За цією системою Telegram буде використовувати номери телефонів користувачів для надсилання одноразових паролів іншим користувачам, які входять у свої облікові записи.
За умовами використання Telegram, користувачі несуть відповідальність за будь-які наслідки випадкового розголошення їхніх номерів телефонів.
Telegram стверджує, що ця програма призначена полегшити отримання кодів доступу за допомогою SMS, особливо у регіонах, де це важко здійснити. Однак, критики вважають, що це може бути спробою уникнути оплати операторам за надсилання SMS.
Зважаючи на потенційні ризики та проблеми конфіденційності, експерти радять уникати цієї пропозиції, якщо вона зустріне вас. Такі заходи можуть виявитися занадто великим ризиком лише для заощадження 5 доларів на місяць.
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