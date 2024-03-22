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АНАЛІТИКА

CEO NVIDIA Дженсен Хуанг пообіцяв повністю згенеровані ШІ ігри через 10 років

16:35 22.03.2024 |

Новини IT

 

Останніми роками штучний інтелект навчився швидко створювати якісні зображення та короткі відео. Однак що стосується наших ігор, більшість інновацій обмежуються покращенням та розширенням створеного людьми змісту. Це може змінитися в наступне десятиліття, якщо останні прогнози Дженсена Хуанга виправдаються. Голова NVIDIA вважає, що до старту ігор, повністю створених штучним інтелектом, залишиться менше ніж 10 років.

Хуанг провів сесію запитань та відповідей на NVIDIA GPU Technology Conference (GTC) після розповіді про Blackwell та штучний інтелект. Він представив власне уявлення щодо майбутнього покоління ШІ в іграх у відповідях на питання Tom's Hardware. Коли його запитали, наскільки ми близькі до світу, де кожен піксель генерується в реальному часі, і яке його бачення щодо ігор у цьому просторі, він відповів:

«Я думаю, що до цього залишилося менш ніж десять років... Через п'ять років ви, ймовірно, опинитеся прямо в центрі [гри], де все змінюється в режимі реального часу, і всі кажуть: «О, подивіться, це відбувається». ... Ймовірно, ми вже два роки [рухаємося] в цьому [напрямку]. Тому я б сказав, що протягом наступних 5-10 років, десь у цей час, це здебільшого відбудеться».

Користувачу може здатися, що комп'ютери прямо зараз створюють ігри перед очима, але насправді це результат процесу візуалізації та растеризації. Ігри, створені штучним інтелектом, будуть зовсім іншим процесом, який, ймовірно, надзвичайно залежатиме від апаратного забезпечення.

Нинішній найпотужніші відеокарти RTX 4090 не дуже б підійшли для генерації ігор за допомогою штучного інтелекту в режимі реального часу - для створення навіть одного відео, згенерованого ШІ, наразі потрібно багато графічних процесорів тата часу для обчислень.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: NVIDIA
 

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