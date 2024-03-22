Наступник Snapdragon 7+ Gen 2: Qualcomm представила чип Snapdragon 7+ Gen 3 з ядром Cortex X4

Компанія Qualcomm днями показала чип Snapdragon 8s Gen 3, а зараз представила ще одну новинку.

Процесор назвали Snapdragon 7+ Gen 3. Новинка є наступником Snapdragon 7+ Gen 2. За словами виробника, чип отримав значний приріст продуктивності (на 45% покращений GPU і на 15% CPU). Крім цього, Qualcomm попрацювала над енергоефективністю SoC. Вона збільшилася на 5%.

Snapdragon 7+ Gen 3 поставляється з одним ядром Cortex X4 на 2.8 ГГц, а також чотирма ядрами Cortex A720 на 2.6 ГГц і трьома ядрами Cortex A520 на 1.9 ГГц. Чип оснастили новим ISP модулем і оновленим 5G-модемом Snapdragon X63 5G. Процесор став краще обробляти завдання на основі ШІ. SoC підтримує дисплеї з роздільною здатністю до 4K і частотою оновлення до 240 Гц, а також оперативну пам'ять LPDDR5X до 24 ГБ, накопичувач UFS 4.0, камери до 200 МП, Wi-Fi-7 і Bluetooth 5.4.

Першим смартфоном на базі Snapdragon 7+ Gen 3 буде OnePlus Ace 3V. Також чип найближчим часом з'явиться в пристроях realme і Sharp.



