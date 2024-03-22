Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Наступник Snapdragon 7+ Gen 2: Qualcomm представила чип Snapdragon 7+ Gen 3 з ядром Cortex X4

22:45 21.03.2024 |

Новини IT

 

Компанія Qualcomm днями показала чип Snapdragon 8s Gen 3, а зараз представила ще одну новинку.

Процесор назвали Snapdragon 7+ Gen 3. Новинка є наступником Snapdragon 7+ Gen 2. За словами виробника, чип отримав значний приріст продуктивності (на 45% покращений GPU і на 15% CPU). Крім цього, Qualcomm попрацювала над енергоефективністю SoC. Вона збільшилася на 5%.

Наступник Snapdragon 7+ Gen 2: Qualcomm представила чип Snapdragon 7+ Gen 3 з ядром Cortex X4

 

Snapdragon 7+ Gen 3 поставляється з одним ядром Cortex X4 на 2.8 ГГц, а також чотирма ядрами Cortex A720 на 2.6 ГГц і трьома ядрами Cortex A520 на 1.9 ГГц. Чип оснастили новим ISP модулем і оновленим 5G-модемом Snapdragon X63 5G. Процесор став краще обробляти завдання на основі ШІ. SoC підтримує дисплеї з роздільною здатністю до 4K і частотою оновлення до 240 Гц, а також оперативну пам'ять LPDDR5X до 24 ГБ, накопичувач UFS 4.0, камери до 200 МП, Wi-Fi-7 і Bluetooth 5.4.

Першим смартфоном на базі Snapdragon 7+ Gen 3 буде OnePlus Ace 3V. Також чип найближчим часом з'явиться в пристроях realme і Sharp.

Наступник Snapdragon 7+ Gen 2: Qualcomm представила чип Snapdragon 7+ Gen 3 з ядром Cortex X4
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9234
  0,2165
 0,55
EUR
 1
 42,4693
  0,0299
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7679  0,12 0,32 39,3221  0,13 0,32
EUR 42,2511  0,01 0,03 42,9932  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8900  0,25 0,64 38,9200  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес