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NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів
12:59 21.03.2024 |
Компанія NVIDIA оголосила про запуск нової платформи штучного інтелекту GR00T, орієнтованої на розробку програмного забезпечення для гуманоїдних роботів.
За словами гендиректора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), створення базових моделей ШІ для гуманоїдів є одним із найцікавіших завдань у цій галузі. GR00T покликана стати універсальною платформою для навчання таких роботів.
"Ми перебуваємо на переломному етапі, і роботи на кшталт нашого Digit готові змінити сферу фізичної праці. Сучасний ШІ прискорить їхній розвиток", - заявив співзасновник Agility Robotics Джонатан Херст (Jonathan Hurst), який бере участь у проєкті.
Для роботи з GR00T NVIDIA також представила новий комп'ютер Jetson Thor з GPU продуктивністю 800 терафлопс для обробки генеративних ШІ-моделей.
Окрім GR00T, на конференції GTC NVIDIA анонсувала програми Isaac Manipulator для робототехнічних маніпуляторів і Isaac Perceptor для 3D-зору автономних мобільних роботів.
Очікується, що найближчими роками розгорнеться конкурентна боротьба між гуманоїдними роботами та мобільними маніпуляторами, і NVIDIA прагне зайняти свою нішу в цьому швидкозростаючому сегменті.
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