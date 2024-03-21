Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів

12:59 21.03.2024 |

Новини IT

 

Компанія NVIDIA оголосила про запуск нової платформи штучного інтелекту GR00T, орієнтованої на розробку програмного забезпечення для гуманоїдних роботів.

За словами гендиректора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang), створення базових моделей ШІ для гуманоїдів є одним із найцікавіших завдань у цій галузі. GR00T покликана стати універсальною платформою для навчання таких роботів.


"Ми перебуваємо на переломному етапі, і роботи на кшталт нашого Digit готові змінити сферу фізичної праці. Сучасний ШІ прискорить їхній розвиток", - заявив співзасновник Agility Robotics Джонатан Херст (Jonathan Hurst), який бере участь у проєкті.

Для роботи з GR00T NVIDIA також представила новий комп'ютер Jetson Thor з GPU продуктивністю 800 терафлопс для обробки генеративних ШІ-моделей.

Окрім GR00T, на конференції GTC NVIDIA анонсувала програми Isaac Manipulator для робототехнічних маніпуляторів і Isaac Perceptor для 3D-зору автономних мобільних роботів.

Очікується, що найближчими роками розгорнеться конкурентна боротьба між гуманоїдними роботами та мобільними маніпуляторами, і NVIDIA прагне зайняти свою нішу в цьому швидкозростаючому сегменті.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: NVIDIA
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1399
  0,0061
 0,02
EUR
 1
 42,4394
  0,0247
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7679  0,12 0,32 39,3221  0,13 0,32
EUR 42,2511  0,01 0,03 42,9932  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8900  0,25 0,64 38,9200  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес