Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях

10:57 21.03.2024 |

Новини IT

 

Компанії NVIDIA і Johnson & Johnson оголосили про партнерство з розробки та масштабування застосунків штучного інтелекту для використання в хірургії на всіх етапах операцій.

За словами віцепрезидента NVIDIA з охорони здоров'я Кімберлі Пауелл (Kimberly Powell), сторони планують інтегрувати ШІ в пристрої та платформи підрозділу J&J MedTech, починаючи з передопераційної підготовки та закінчуючи періодом реабілітації. Одним із перших завдань стане застосування технології для аналізу хірургічного відео та автоматизації супутньої документації.

"Є можливість скористатися всіма джерелами даних в операційній, включно з голосом, відео з камер та інших місць, використовуючи переваги генеративного ШІ", - зазначила Пауелл.

Підрозділ J&J MedTech виробляє інструменти та рішення для лікування серцевих, ниркових та інших захворювань. Їх використовують у більш ніж 75 млн процедур щорічно.

За словами віце-президента J&J Шана Джегатісварана (Shan Jegatheeswaran), одна хвилина хірургічного відео еквівалентна 25 томограмам. Тому анотування та обмін такими даними важливий для навчання хірургів.

У короткостроковій перспективі технології допоможуть з деідентифікацією та поліпшенням відео для підготовки лікарів. У майбутньому на відео можна буде накладати аналітику ШІ для підтримки прийняття рішень у реальному часі.

Більш доступне хірургічне відео означає, що ординаторам не доведеться покладатися тільки на проникливість і доступність більш досвідчених лікарів у своїх установах.

Пауелл додала, що для безпечного застосування багатьох додатків ШІ в операціях потрібен час, але вже на початковому етапі вони допоможуть автоматизувати рутинну роботу.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: NVIDIA
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1399
  0,0061
 0,02
EUR
 1
 42,4394
  0,0247
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7679  0,12 0,32 39,3221  0,13 0,32
EUR 42,2511  0,01 0,03 42,9932  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8900  0,25 0,64 38,9200  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес