NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях

Компанії NVIDIA і Johnson & Johnson оголосили про партнерство з розробки та масштабування застосунків штучного інтелекту для використання в хірургії на всіх етапах операцій.

За словами віцепрезидента NVIDIA з охорони здоров'я Кімберлі Пауелл (Kimberly Powell), сторони планують інтегрувати ШІ в пристрої та платформи підрозділу J&J MedTech, починаючи з передопераційної підготовки та закінчуючи періодом реабілітації. Одним із перших завдань стане застосування технології для аналізу хірургічного відео та автоматизації супутньої документації.

"Є можливість скористатися всіма джерелами даних в операційній, включно з голосом, відео з камер та інших місць, використовуючи переваги генеративного ШІ", - зазначила Пауелл.

Підрозділ J&J MedTech виробляє інструменти та рішення для лікування серцевих, ниркових та інших захворювань. Їх використовують у більш ніж 75 млн процедур щорічно.

За словами віце-президента J&J Шана Джегатісварана (Shan Jegatheeswaran), одна хвилина хірургічного відео еквівалентна 25 томограмам. Тому анотування та обмін такими даними важливий для навчання хірургів.

У короткостроковій перспективі технології допоможуть з деідентифікацією та поліпшенням відео для підготовки лікарів. У майбутньому на відео можна буде накладати аналітику ШІ для підтримки прийняття рішень у реальному часі.

Більш доступне хірургічне відео означає, що ординаторам не доведеться покладатися тільки на проникливість і доступність більш досвідчених лікарів у своїх установах.

Пауелл додала, що для безпечного застосування багатьох додатків ШІ в операціях потрібен час, але вже на початковому етапі вони допоможуть автоматизувати рутинну роботу.