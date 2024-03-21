Фінансові новини
- |
- 21.03.24
- |
- 12:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях
10:57 21.03.2024 |
Компанії NVIDIA і Johnson & Johnson оголосили про партнерство з розробки та масштабування застосунків штучного інтелекту для використання в хірургії на всіх етапах операцій.
За словами віцепрезидента NVIDIA з охорони здоров'я Кімберлі Пауелл (Kimberly Powell), сторони планують інтегрувати ШІ в пристрої та платформи підрозділу J&J MedTech, починаючи з передопераційної підготовки та закінчуючи періодом реабілітації. Одним із перших завдань стане застосування технології для аналізу хірургічного відео та автоматизації супутньої документації.
"Є можливість скористатися всіма джерелами даних в операційній, включно з голосом, відео з камер та інших місць, використовуючи переваги генеративного ШІ", - зазначила Пауелл.
Підрозділ J&J MedTech виробляє інструменти та рішення для лікування серцевих, ниркових та інших захворювань. Їх використовують у більш ніж 75 млн процедур щорічно.
За словами віце-президента J&J Шана Джегатісварана (Shan Jegatheeswaran), одна хвилина хірургічного відео еквівалентна 25 томограмам. Тому анотування та обмін такими даними важливий для навчання хірургів.
У короткостроковій перспективі технології допоможуть з деідентифікацією та поліпшенням відео для підготовки лікарів. У майбутньому на відео можна буде накладати аналітику ШІ для підтримки прийняття рішень у реальному часі.
Більш доступне хірургічне відео означає, що ординаторам не доведеться покладатися тільки на проникливість і доступність більш досвідчених лікарів у своїх установах.
Пауелл додала, що для безпечного застосування багатьох додатків ШІ в операціях потрібен час, але вже на початковому етапі вони допоможуть автоматизувати рутинну роботу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нічна атака РФ: ППО збила всі ракети, випущені в бік Києва
|План Ukraine Facility: які реформи має виконати Україна на шляху до €50 мільярдів від ЄС
|Боєприпаси для F-16 і дрони. Нідерланди виділили новий пакет військової допомоги
|В Пентагоні назвали «червоні лінії» для України у використанні F-16
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях
|Прискорювач з GPU Blackwell коштуватиме $30-40 тис., але компанія хоче продавати цілі сервери за мільйони доларів – Дженсен Хуанг
|Apple зіткнулася з юридичним протестом від Meta, Microsoft, X і Match
|Spotify за минулий рік виплатив виконавцям 9 мільярдів доларів роялті
|Цифровий магазин GOG оголосив про співпрацю з хмарним ігровим сервісом Amazon Luna
Бізнес
|Skoda представила новий кросовер Epiq
|«Jetson Thor». Nvidia запускає платформу з генеративним ШІ для створення роботів-гуманоїдів
|NVIDIA представила архітектуру Blackwell, GPU B200 на ній, інтерфейс NVLINK 7.2T, сервери та суперкомп'ютери на їхній основі
|Інвестиції у світові фінтех-компанії впали до мінімуму за 6 років, – KPMG
|Qualcomm представила Snapdragon 8s Gen 3: процесор для недорогих флагманських смартфонів
|Apple доведеться заплатити $490 млн через помилку Тіма Кука
|Mercedes-Benz тестує людиноподібних роботів на заводі в Угорщині