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АНАЛІТИКА

Прискорювач з GPU Blackwell коштуватиме $30-40 тис., але компанія хоче продавати цілі сервери за мільйони доларів – Дженсен Хуанг

09:47 21.03.2024 |

Новини IT

 

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що компанія планує продавати свій графічний прискорювач з GPU Blackwell для робочих навантажень штучного інтелекту та HPC за ціною $30-40 тис. Однак це приблизна ціна, оскільки Nvidia більше схильна продавати весь стек компонентів центру обробки даних, а не лише сам графічний прискорювач.

Продуктивність прискорювача Nvidia B200 на базі Blackwell зі 192 ГБ пам'яті HBM3E, безсумнівно, вражає. Але ці цифри досягаються завдяки конструкції чиплета з двома чипами, який містить 204 млрд транзисторів (104 млрд на кристал). Таке рішення коштуватиме значно дорожче, ніж однокристальний прискорювач GH100 із 80 ГБ пам'яті. За оцінками аналітиків Raymond James, кожен H100 коштує близько $3100, тоді як кожен B200 повинен коштувати близько $6000.

Розробка GB200 була недешевою справою, і витрати Nvidia на сучасну архітектуру та дизайн GPU перевищують $10 млрд, за словами виконавчого директора компанії.

Минулого року партнери Nvidia продавали H100 за $30-40 тис., коли попит на ці прискорювачі був на піку, а пропозиція була обмежена виробничими можливостями TSMC.

Варто враховувати, що Nvidia насправді не має бажання продавати модулі чи карти B200. Замість цього вона може бути набагато більш схильною продавати сервери DGX B200 з вісьмома графічними процесорами Blackwell або навіть DGX B200 SuperPOD з 576 графічними прискорювачами B200 за мільйони доларів кожен.

Дженсен Хуанг підкреслив, що компанія воліла б продавати суперкомп'ютери або DGX B200 SuperPODS з великою кількістю апаратного та програмного забезпечення, які мають преміальні ціни. Тому на своєму сайті компанія не розміщує карти чи модулі B200, а лише системи DGB B200 і DGX B200 SuperPOD.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: NVIDIA
 

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