Spotify за минулий рік виплатив виконавцям 9 мільярдів доларів роялті

Стримінговий сервіс Spotify у 2023 році виплатив виконавцям 9 млрд дол роялті.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що минулого року 1 250 артистів отримали понад 1 млн дол роялті за записи та публікації, 11 600 - понад 100 тис дол, а 66 тис - понад 10 тис дол. Дані цифри є втричі більшими у порівнянні з 2017 роком.

У звіті йдеться, що більш ніж половина з 66 тис артистів походять з країн, де англійська не є основною мовою.

За словами віцепрезидента Spotify Чарлі Геллмана, на інді-артистів припадає половина всіх сплачених роялті, а саме 4,5 млрд дол.

Додається, що на Spotify побільшало виконавців, які принаймні виклали музику на цілий альбом і намагаються створити фан-базу. За оцінками компанії, на сьогодні платформа охоплює близько 225 тис митців-початківців.