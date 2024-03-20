Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Spotify за минулий рік виплатив виконавцям 9 мільярдів доларів роялті

16:57 20.03.2024 |

Новини IT

 

Стримінговий сервіс Spotify у 2023 році виплатив виконавцям 9 млрд дол роялті.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що минулого року 1 250 артистів отримали понад 1 млн дол роялті за записи та публікації, 11 600 - понад 100 тис дол, а 66 тис - понад 10 тис дол. Дані цифри є втричі більшими у порівнянні з 2017 роком.

У звіті йдеться, що більш ніж половина з 66 тис артистів походять з країн, де англійська не є основною мовою.

За словами віцепрезидента Spotify Чарлі Геллмана, на інді-артистів припадає половина всіх сплачених роялті, а саме 4,5 млрд дол.

Додається, що на Spotify побільшало виконавців, які принаймні виклали музику на цілий альбом і намагаються створити фан-базу. За оцінками компанії, на сьогодні платформа охоплює близько 225 тис митців-початківців.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1399
  0,0061
 0,02
EUR
 1
 42,4394
  0,0247
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8915  0,17 0,44 39,4492  0,19 0,47
EUR 42,2646  0,11 0,26 43,0119  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1400  0,05 0,12 39,1550  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес