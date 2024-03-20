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Spotify за минулий рік виплатив виконавцям 9 мільярдів доларів роялті
16:57 20.03.2024 |
Стримінговий сервіс Spotify у 2023 році виплатив виконавцям 9 млрд дол роялті.
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що минулого року 1 250 артистів отримали понад 1 млн дол роялті за записи та публікації, 11 600 - понад 100 тис дол, а 66 тис - понад 10 тис дол. Дані цифри є втричі більшими у порівнянні з 2017 роком.
У звіті йдеться, що більш ніж половина з 66 тис артистів походять з країн, де англійська не є основною мовою.
За словами віцепрезидента Spotify Чарлі Геллмана, на інді-артистів припадає половина всіх сплачених роялті, а саме 4,5 млрд дол.
Додається, що на Spotify побільшало виконавців, які принаймні виклали музику на цілий альбом і намагаються створити фан-базу. За оцінками компанії, на сьогодні платформа охоплює близько 225 тис митців-початківців.
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