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Цифровий магазин GOG оголосив про співпрацю з хмарним ігровим сервісом Amazon Luna
09:58 20.03.2024 |
Польський сервіс, який належить компанії CD Projekt, розпочинає співпрацю з хмарним ігровим сервісом Amazon Luna.
У рамках колаборації користувачі зможуть об'єднати бібліотеки в GOG і Amazon Luna, і в разі, якщо якась гра доступна на обох платформах, можна синхронізувати прогрес та запускати її і там, і там.
Куплені в Luna ігри будуть автоматично додані в бібліотеку GOG (якщо вони представлені в каталозі магазину), а весь функціонал GOG Galaxy буде доступний при грі через Luna.
Amazon Luna дасть змогу запускати ігри з GOG навіть на слабких комп'ютерах і мобільних пристроях, але для цього потрібне стабільне під'єднання до інтернету й оформлена підписка Luna+ або Amazon Prime.
Зі свого боку, ігри в GOG залишаться без DRM-захисту та, як і раніше, зможуть запускатися офлайн і, загалом, для користувачів GOG на PC нічого не зміниться.
Поки що невідомо, коли стартує співпраця, але GOG обіцяє почати її найближчим часом.
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