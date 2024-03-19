YouTube додав інструмент для позначення контенту, створеного штучним інтелектом

YouTube оголосив, що автори можуть самостійно позначати відео, які містять штучні або створені штучним інтелектом матеріали.

Відповідний прапорець з'являється в процесі завантаження та публікації відео. Автори повинні вказувати «змінений або синтетичний» вміст, який виглядає реалістичним. Це розповсюджується на такі речі, як примушення реальної людини сказати або зробити те, чого вона не говорила та не робила; зміну кадрів реальних подій і місць; показ «реалістичної сцени», якої насправді не було. Деякі приклади, які пропонує YouTube, включають показ фальшивого торнадо, що рухається до справжнього міста, або використання дипфейків, щоб змусити реальну людину оповідати відео.

Водночас не потрібно відмічати прапорцем наявність у відео таких речей, як фільтри краси, спеціальні ефекти, як-от розмиття фону, і «явно нереалістичний вміст», як-от анімація.

Як і інші платформи, які запровадили мітки вмісту штучного інтелекту, функція YouTube покладається на систему честі - творці мають бути чесними щодо того, що з'являється у їхніх відео. Представник YouTube Джек Мелон раніше сказав, що компанія «інвестує в інструменти» для виявлення контенту, створеного штучним інтелектом, хоча програмне забезпечення виявлення штучного інтелекту історично є дуже неточним.

Також YouTube заявляє, що може додати до відео розкриття штучного інтелекту, навіть якщо користувач, який його завантажив, сам цього не зробив. Особливо це стосується випадків «якщо змінений або синтетичний вміст може заплутати або ввести людей в оману». Більш помітні позначки також з'являться на самому відео для делікатних тем, як-от здоров'я, вибори та фінанси.