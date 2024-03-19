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АНАЛІТИКА

Amazon тепер дозволяє продавцям створювати оголошення через URL-адресу за допомогою штучного інтелекту

17:08 19.03.2024 |

Новини IT

Amazon тепер дозволяє продавцям створювати оголошення через URL-адресу за допомогою штучного інтелекту

 Приклад створення оголошення на Amazon через URL

Торік Amazon запустила функції генеративного штучного інтелекту, щоб допомогти продавцям швидко створювати оголошення, ввівши лише кілька слів про продукт. Тепер компанія спрощує продавцям створення оголошень, якщо товар уже розміщений на їхньому власному веб-сайті.

Amazon впровадила новий інструмент, який використовує штучний інтелект для аналізу деталей товару за URL іншого сайту і створення оголошення на Amazon. Ця функція зараз доступна продавцям у США англійською мовою.

На додачу до використання невеликої кількості тексту або зображення для створення оголошення, Amazon запускає можливість для продавців просто використовувати свої наявні оголошення, надавши Amazon URL, який автоматично аналізується функціями на основі ШІ, що без проблем дасть змогу створити якісні оголошення для магазину Amazon.

У жовтні минулого року Amazon запустила інструмент для рекламодавців, що дозволяє генерувати фон за допомогою текстових підказок. Компанія заявила, що контекстне тло товару може збільшити клікабельність на 40% порівняно з білим фоном. В останньому оголошенні Amazon заявила, що понад 100 000 продавців випробували генеративні інструменти ШІ. Більш цікавою статистикою, яку згадала компанія, було те, що у 80% випадків продавці приймають пропозиції від інструментів на основі штучного інтелекту.

Інші компанії також створили функції на основі ШІ, пов'язані з товарами для рекламодавців і роздрібних продавців. Минулого року Google запустив інструмент, який за описом створює зображення товару, а eBay представив функцію, яка генерувала оголошення із зображень товарів. Раніше цього року Shopify випустив свій власний редактор зображень на основі ШІ для товарів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Amazon
 

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