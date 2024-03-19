«Jetson Thor». Nvidia запускає платформу з генеративним ШІ для створення роботів-гуманоїдів

Генеративний штучний інтелект допоможе роботам виконувати дії на основі вхідних даних - з поєднанням тексту та мовлення, відео, «людських демонстрацій» та попереднього досвіду.

Як зазначає Reuters, компоненти генеративного ШІ під назвою Project GR00T доповнять існуючу апаратну та програмну платформу Nvidia для робототехніки.

«Розумніші та швидші роботи працюватимуть у важкій промисловості по всьому світу», - каже Рев Лебаредіан, віцепрезидент Omniverse та Simulation Technology. «Ми співпрацюємо з усією світовою екосистемою роботів, щоб прискорити розробку та впровадження».

«Jetson Thor» - це потужний комп'ютер, що стоїть за програмним забезпеченням цього генеративного штучного інтелекту і базується на одній з ШІ-мікросхем Nvidia. За словами компанії, він надасть роботам достатньо обчислювальних потужностей для виконання складних завдань і взаємодії з людьми та машинами.

Інструменти включають можливість навчити роботів приймати кращі рішення з часом - процес, відомий як «навчання з підкріпленням». Nvidia також заявила, що випустить попередньо навчені моделі роботизованих пристроїв та інше програмне забезпечення, яке покращить функції робототехнічної руки та можливості сенсорної роботи з декількома камерами.

Нагадаємо, тиждень тому стартап Figure AI продемонстрував перші результати співпраці з OpenAI - на відео робот Figure 01 з легкістю сприймав запити зором і на слух, а також надавав повноцінні відповіді чи вчиняв дії, реагуючи на запити людини.