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АНАЛІТИКА

Інвестиції у світові фінтех-компанії впали до мінімуму за 6 років, – KPMG

17:32 18.03.2024 |

Новини IT

 

Загальні обсяги інвестицій у фінтех-сектор по всьому світу знизилися до шестирічного мінімуму, склавши $113,7 млрд за 4 547 угодами, порівняно з $196,6 млрд за 7 515 угодами у 2022 році.

Про це йдеться у звіті KPMG Pulse of Fintech за друге півріччя 2023 року, передає AIN.UA.

Це зниження можна пояснити низкою глобальних конфліктів, зокрема війною в Україні та бойовими діями на Близькому Сході, високими відсотковими ставками та стабільно високим рівнем інфляції в багатьох країнах, а також відсутністю можливостей для виходу з інвестицій.

Попри загальне зниження, інвестиції в proptech (технології у сфері нерухомості) зросли до рекордного рівня - $13,4 млрд. Це свідчить про зростання інтересу до інновацій у секторі нерухомості.

$2,3 млрд інвестицій у 2023 році - другий за величиною показник за всю історію. Збереженню позитивної динаміки інвестицій в ESG-фінтех-рішення сприяли рішення як урядів, так і бізнесів, які беруть на себе зобов'язання щодо досягнення нульового рівня викидів та впроваджують різні регуляторні зміни. Очікується, що динаміка збережеться й у 2024 році.

Загалом сфера здійснення платежів залишилася найпотужнішою сферою інвестицій у фінтех у світі у 2023 році: обсяг інвестицій становив $20,7 млрд порівняно з $58 млрд у 2022 році.

Також виділялося фінансування секторів insurtech (технології страхування) ($8,1 млрд), криптовалюти та блокчейн ($7,5 млрд), regtech ($2,6 млрд), а також кібербезпеки ($1,3 млрд).

$12,1 млрд було інвестовано у фінтех-компанії на основі штучного інтелекту. Хоча це і скорочення фінансування порівняно з $28,1 млрд у попередньому 2022 році, інтерес до сфери ШІ лишається високим. Багато фінансових установ та фінтех-компаній впроваджують ШІ через альянси та витрати на продукти, а не через прямі інвестиції.
Фінтех-інвестиції за регіонами

Північна та Південна Америка:

* США домінують з $73,5 млрд інвестицій;
* загальний обсяг інвестицій у регіоні знизився з $95,4 млрд до $78,3 млрд;
* Бразилія та Канада зробили помітні внески ($2,6 млрд та $920 млн);
* активність на ринку в другій половині року була низькою.

Європа, Близький Схід та Азія (EMEA):

* інвестиції впали до семирічного мінімуму - $24,5 млрд;
* друге півріччя продемонструвало позитивний тренд росту;
* більше половини фінансування припало на британську компанію Finastra;
* географічне розмаїття у великих угодах (7 країн).

Азійсько-Тихоокеанський регіон (ASPAC):

* різке падіння інвестицій на понад 75% - $10,8 млрд;
* зниження відчутне в Індії ($3 млрд) та Сингапурі ($2,2 млрд);
* зростання в Китаї - $1,9 млрд.

Фінтех-ринок України нараховує 246 компаній, сім із яких засновано у 2022 році.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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