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АНАЛІТИКА

Найдорожчий чохол для iPhone 15 Pro і 15 Pro Max розроблений ШІ та коштує €300 000

10:28 18.03.2024 |

Новини IT

Найдорожчий чохол для iPhone 15 Pro і 15 Pro Max розроблений ШІ та коштує €300 000

 

Схоже, французька компанія Labodét представила найдорожчий чохол для iPhone 15 Pro і 15 Pro Max - він коштує приблизно в 300 разів дорожче за сам смартфон.

Labodét каже, що дизайн чохла розроблений штучним інтелектом. Виглядає він дорого-багато: натуральна шкіра алігатора, діаманти та вставки із золота.

"Дизайн корпусу розроблений штучним інтелектом, і в ньому використані матеріали, які найчастіше асоціюються з предметами розкоші. Натуральна екзотична шкіра алігатора і шкіра гімалайського крокодила - фірмові матеріали бренду. У цьому дизайні шматочки шкіри ретельно вибирають і з'єднують, утворюючи геометричний візерунок. Шкіряний дизайн укладений в оправу з 18-каратного жовтого золота. Центральним елементом дизайну є чотири діаманти огранювання "принцеса" вагою 5,5, 3,05, 2,09 і 1,05 карата", - йдеться в описі Labodét.

Кожен чохол виготовляється вручну у Франції.

Але найцікавіше, що чохол позбавлений MagSafe і не сумісний з магнітною бездротовою зарядкою.

Коштує така розкіш 300 тисяч євро. Доставка безкоштовна - на випадок, якщо хтось готовий заплатити 300 тисяч євро за чохол, але не готовий витрачатися на доставку.
За матеріалами: gagadget.com
 

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