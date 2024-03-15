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АНАЛІТИКА

Перегони за мегагерци тривають: Intel Core i9-14900KS досягає потужності в 6.2 ГГц прямо з коробки

13:13 15.03.2024 |

Новини IT

Перегони за мегагерци тривають: Intel Core i9-14900KS досягає потужності в 6.2 ГГц прямо з коробки

 

Intel знову повертає нас в епоху перегонів мегагерців із новим флагманським процесором для настільних ПК - Core i9-14900KS, який може досягати швидкості 6.2 ГГц просто з коробки. Це невелике збільшення порівняно з попереднім поколінням i9-13900KS і i9-14900K, які досягали максимуму в 6.0 ГГц.

Процесор оснащений технологією "Adaptive Boost Technology" від Intel, яка дає змогу чипу збільшувати споживання енергії та продуктивність доти, доки він не досягне 100° за Цельсієм. Це вражаюче і водночас неефективне збільшення частоти тактового сигналу.

З одного боку, Intel змогла збільшити частоту тактового сигналу без зміни архітектури або технологічного процесу. З іншого боку, i9-14900KS може споживати величезну кількість енергії для досягнення незначного збільшення продуктивності, нагадуючи нам про закони фізики, які допомогли припинити війну мегагерців.

Специфікації Intel вказують на спеціальний рівень TDP 320 Вт для i9-14900KS, що значно вище, ніж 253 Вт TDP для Core i9-14900K. Однак виробники часто ігнорують специфікації Intel, дозволяючи процесорам працювати з практично необмеженими TDP і покладаючись на термічне регулювання для запобігання перегріву процесорів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Intel
 

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