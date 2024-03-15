YouTube стає більш інтерактивним на телевізорах завдяки черговому оновленню

Google оголосила про те, що оновлює застосунок YouTube для смарт-телевізорів з переробленим інтерфейсом для доступу до інтерактивного контенту та інформації, пов'язаної з відео, щоб запропонувати користувачам кращий досвід.

Раніше, коли ви натискали на назву відео, YouTube відкривав картку, що показувала кількість лайків і переглядів, дату завантаження, інформацію про канал, опис і розділ коментарів. Додаток накладає картку на відео, що заважає перегляду. Це одна з причин, через яку люди рідко звертаються до картки або взаємодіють з відео. Google хоче змінити це за допомогою останнього оновлення.

З оновленням, коли ви натискаєте на назву відео, YouTube зменшує відео і показує картку поруч із ним, даючи вам змогу дивитися відео без перешкод. Google зробила цю зміну, спираючись на відгуки користувачів, які кажуть, що хочуть виконувати кілька завдань одночасно, переглядаючи контент і мати можливість звертатися до картки (та взаємодіяти з відео), не перериваючи перегляд відео.

Google не повідомила, чи пропонує компанія останню зміну з оновленням додатка або зі зміною на стороні сервера. Оновлення вже доступне для деяких телевізорів з операційною системою Google TV і найближчим часом з'явиться на інших платформах, включно з ОС Tizen від Samsung і WebOS від LG.