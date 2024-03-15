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Український стартап Beholder для пошуку корисних копалин залучив $940 тисяч інвестицій
10:05 15.03.2024 |
Український стартап Beholder, який розробляє набір нейромереж для пошуку корисних копалин, залучив $940 тис. інвестицій від європейського фонду InnoEnergy з фокусом на енергетику. У раунді також взяли участь фонди Rockstart та STRT Ventures.
Про це повідомив співзасновник компанії Даніїл Лубкін, передає Forbes.
Beholder спрямує кошти на масштабування бізнесу, вихід на іноземні ринки та розробку двох версій продукту для B2C та B2B.
Серед клієнтів стартапу - видобувні компанії Filo Mining, GrupoHunosa, Petroteq Energy тощо.
ARR та оцінку Beholder не розголошує.
У планах стартапу на 2024 рік - збільшити капіталізацію компанії до $20-30 млн та підписати контракти з 20 новими клієнтами.
Що таке Beholder
Стартап Beholder у 2021 році заснували українці Андрій Севрюков, Сергій Лубкін та Даніїл Лубкін. Нейромережі стартапу обробляють супутникові знімки, інформацію з радарів, гравіметрію тощо, щоб оцінити імовірність залягання корисних копалин.
Як зазначив головний партнер Rockstart Energy Макс тер Хорст, Технологія матиме вирішальне значення для переходу від енергетичної системи, що базується на паливі, до енергетичної системи, що базується на матеріалах.
"Очікується, що закон ЄС про важливу сировину, який містить цілі щодо розвідки місцевих корисних копалин, ще більше підвищить попит на рішення Beholder", - додав тер Хорст.
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