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АНАЛІТИКА

Microsoft запускає Copilot for Security з оплатою за фактом використання

09:53 15.03.2024 |

Новини IT

 

1 квітня Microsoft запустить спеціалізованого чат-бота для фахівців у сфері кібербезпеки - Copilot for Security.

На відміну від Copilot для Microsoft 365, який пропонується за щомісячною передплатою, Copilot for Security працюватиме за моделлю оплати за фактичне використання. Підприємствам доведеться платити $4 за кожну годину роботи з чат-ботом.

Copilot for Security, що базується на GPT-4 від OpenAI та власній моделі Microsoft, орієнтованій на безпеку, призначений для допомоги фахівцям із кібербезпеки. Він зможе надавати актуальну інформацію про інциденти та загрози, складати зведення на основі аналізу даних.

Серед можливостей Copilot for Security - доступ до 78 трлн щоденних сигналів про загрози, які збирає Microsoft, розділ для спільної роботи працівників, узагальнення подій для звітів, аналіз коду і файлів за запитів природною мовою. Усі запити зберігатимуться в журналі для аудиту.

За заявою Microsoft, модель оплати за використання дасть змогу підприємствам гнучко масштабувати застосування ШІ в кібербезпеці без великих попередніх інвестицій. Компанії зможуть почати в невеликих масштабах, експериментувати та вивчати можливості Copilot for Security.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Microsoft
 

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