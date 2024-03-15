Microsoft відкриває інструмент Copilot GPT Builder для всіх передплатників Pro

Компанія Microsoft оголосила, що Copilot GPT Builder, інструмент для створення індивідуальних версій чат-бота, тепер доступний для всіх клієнтів платного рівня Copilot Pro.

Передплатники Copilot Pro можуть отримати доступ до Copilot GPT Builder у веб-додатку Copilot, перейшовши до бічного меню і вибравши пункт "See all Copilot GPTs".

Конструктор дає змогу створювати користувацькі версії Copilot, адаптовані під їхні завдання та робочі процеси. Для цього передбачено інтерфейс із вкладками "Створити" та "Налаштувати".

На вкладці "Створити" користувач може ввести інструкції простою мовою, і Copilot GPT Builder автоматично створить користувацький GPT.

На вкладці "Налаштувати" можна змінити назву, опис та інструкції для поведінки створеного GPT, а також завантажити файли для доповненого пошуку (RAG). Ця техніка дає змогу GPT отримувати доступ і витягувати дані з файлів, не включених до його навчального набору.

Copilot GPT Builder також підтримує функції перегляду веб-сторінок і генерації зображень за допомогою Microsoft Designer AI. Таким чином, інструмент дає змогу створювати застосунки, що відповідають завданням і стилю роботи користувача, без необхідності технічних знань або програмування.