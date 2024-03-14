OpenAI назвала позов Ілона Маска «несерйозним» і продиктованим комерційними інтересами

Компанія OpenAI різко засудила судовий позов, поданий проти неї Ілоном Маском (Elon Musk), назвавши претензії голови Tesla "несерйозними" і спрямованими тільки на "просування його комерційних інтересів".

В офіційній відповіді на позов OpenAI відкинула багато основних тверджень Маска. Компанія заперечує існування будь-якого "Установчого договору", про порушення якого йдеться в позові, назвавши це "вигадкою" для пред'явлення прав на досягнення OpenAI.

За словами OpenAI, претензії Маска засновані на "заплутаних і незв'язних фактичних передумовах". У компанії вважають, що істинний інтерес Маска до судового розгляду пов'язаний не із заявленими ним цілями вдосконалення людства, а з бажанням зміцнити свої позиції як конкурента OpenAI у сфері ШІ.

"Бачачи, яких вражаючих технологічних успіхів досягла OpenAI, Маск тепер хоче досягти цього успіху сам", - йдеться в заяві.

Маск подав позов проти OpenAI раніше цього місяця, що загострило давню ворожнечу між ним і гендиректором OpenAI Семом Альтманом (Sam Altman). Вони заснували компанію 2015 року, але суперечки про керівництво призвели до відходу Маска 2018 року.

Останніми роками їхні стосунки стали більш ворожими на тлі успіху OpenAI з продуктами на кшталт ChatGPT.