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АНАЛІТИКА

Samsung заявляє, що потрібно ще 3-4 роки, щоб дисплеї Micro OLED з'явилися на ринку

14:18 13.03.2024 |

Новини IT

 

Згідно з останніми новинами, Samsung Display працює над створенням Micro OLED та OLEDoS панелей для гарнітур змішаної реальності. Однак за словами генерального директора Samsung Display, Чой Чжу-Суна (Choi Joo-sun), до того, як Micro OLED панелі з'являться на ринку, мине ще деякий час.

Чой Чжу-Сун заявив, що ринок Micro OLED досягне зрілості через 3-4 роки. Він поділився цією інформацією під час спілкування з журналістами та студентами в Корейському інституті передових технологій (KAIST) у Теджоні, Південна Корея, 6 березня 2024 року. Він також додав, що Micro OLED ринок стане зрілим раніше за ринок Micro LED.

Протягом наступних 2-3 років Samsung Display планує спрямувати свої зусилля на те, щоб не відставати на ринку Micro OLED і представити конкурентоспроможні рішення порівняно з конкурентами. У рамках цих зусиль Samsung Display придбала американську компанію eMagin за 218 мільйонів доларів минулого року.

Samsung Display також активно залучає таланти з місцевих університетів для роботи над Micro OLED. Це вже вдруге, коли Чой Чжу-Сун особисто читає лекцію в університеті. У листопаді 2023 року він провів спеціальну лекцію в Національному університеті Сеула, де він сам колись навчався, щоб залучити таланти.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

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