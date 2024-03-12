Хірурги провели першу у Великобританії операцію за допомогою гарнітури Apple Vision Pro.

Під час нещодавньої операції в приватному госпіталі Кромвеля в Лондоні, медсестра використовувала Vision Pro, щоб підготуватися, стежити за процедурою та вибирати правильні інструменти, підтримуючи хірурга під час втручання.

Програмне забезпечення на гарнітурі дає медсестрам і технікам можливість користуватися хірургічним обладнанням та інструкціями безпосередньо через голографічний інтерфейс, що робить операційний процес простішим і зменшує ризик помилок.