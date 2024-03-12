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S&P 500, Nasdaq знизилися, оскільки інвестори чекають на дані по ІСЦ, ІЦВ

07:48 12.03.2024 |

Новини IT

 

Індекси S&P 500 та Nasdaq дещо знизились в понеділок, оскільки інвестори цього тижня готуються до виходу даних по споживчих та виробничих цінах, які, як вони сподіваються, дадуть краще уявлення про те, чи зможе Федеральна резервна система США почати знижувати процентні ставки в найближчі місяці.

Акції Boeing подешевшали на 3%. Міністр транспорту США Піт Баттігіг заявив у понеділок, що очікує від авіавиробника співпраці в розслідуванні Міністерства юстиції та Національної ради з безпеки на транспорті аварії літака 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, що сталася в повітрі 5 січня.

Промисловий сектор також знизився, в той час як індекс Dow виріс.

У вівторок будуть опубліковані дані по споживчих цінах в США за лютий, при цьому очікується місячне зростання на 0,4% і 3,1% в річному вимірі. Звіт про ціни виробників у США вийде в четвер.

"Вони, як правило, більш волатильні ... і, безумовно, ринок буде рухатися разом з ними", - сказав Тім Гріскі, старший портфельний стратег в Ingalls & Snyder в Нью-Йорку. "Безумовно, є табір, який говорить, що ми матимемо відновлення інфляції - або існує велика ймовірність цього - і, безумовно, є табір, який говорить, що ми матимемо дефляцію, і це дозволить ФРС знизити процентну ставку. Це завжди складно".

Дані, що демонструють ознаки сильної економіки, сповільнили зростання фондового ринку минулого місяця, оскільки трейдери відсунули очікування щодо термінів першого зниження ставки ФРС з березня на червень.

Наступне засідання ФРС відбудеться наступного тижня.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 46,97 пунктів, або на 0,12%, до 38 769,66, S&P 500 втратив 5,75 пунктів, або 0,11%, до 5 117,94, а Nasdaq Composite впав на 65,84 пунктів, або 0,41%, до 16 019,27.

Акції виробників мікросхем продовжили нещодавнє падіння: Nvidia впали на 2%, Advanced Micro Devices - на 4,3%, а Broadcom - на 1,2%.

Акції Equitrans Midstream зросли на 1,5% після того, як EQT Corp заявила в понеділок, що вирішила викупити свій колишній підрозділ в рамках угоди за всі акції. Акції EQT впали на 7,8%.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,90 млрд. акцій, в порівнянні з 12,06 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падіння акцій переважало над зростанням у співвідношенні 1,07 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,45 до 1 було на користь падаючих акцій.

Індекс S&P 500 показав 20 нових 52-тижневих максимумів і не зафіксував жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 53 нових максимуми і 74 нових мінімуми.

За матеріалами: investing.com
 

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