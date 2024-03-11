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Сем Альтман з OpenAI повертається до ради директорів після розслідування
17:14 11.03.2024 |
Сем Альтман (Sam Altman) повертається до ради директорів OpenAI, ексклюзивної групи, яка має повний контроль над розробкою ChatGPT. Це рішення ухвалили за чотири місяці після таємничого звільнення Альтмана, що спричинило протести понад 700 співробітників OpenAI та погрози покинути компанію.
Розслідування зовнішньої юридичної фірми WilmerHale, проведене у зв'язку з інцидентом у листопаді, завершилося. Воно встановило, що Сем Альтман був звільнений через втрату довіри між попередньою радою і самим Альтманом. Під час розслідування було проведено безліч інтерв'ю з членами попередньої ради директорів OpenAI, виконавчими директорами OpenAI, радниками попередньої ради та іншими відповідними свідками. Також було вивчено понад 30 000 документів та оцінено різні корпоративні дії.
На підставі даних, зібраних WilmerHale і дотримуючись рекомендацій Спеціального комітету, рада висловила повну довіру до подальшого керівництва OpenAI з боку Сема Альтмана.
Наразі залишаються без відповіді питання про те, що зіпсувало відносини Альтмана з попередньою радою. Ілля Суцкевер (Ilya Sutskever), Таша Маккаулі (Tasha Mccauley) і Хелен Тонер (Helen Toner) пішли зі своїх посад у раді в листопаді після звільнення Альтмана. Головний учений OpenAI та співзасновник Ілля Суцкевер все ще веде переговори про те, щоб залишитися в компанії.
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