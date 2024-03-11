Фінансові новини
- |
- 11.03.24
- |
- 16:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Nvidia переходить до рідинного охолодження з наступного покоління серверів DGX
13:49 11.03.2024 |
Майбутні системи DGX будуть не лише потужнішими, але й ефективнішими завдяки використанню рідинного охолодження.
Це рішення стане відповіддю на вимоги до обчислювальної потужності та енергоефективності у сфері штучного інтелекту. Перехід до рідинного охолодження відкриває нові можливості для подальшого підвищення продуктивності та забезпечення стабільної роботи серверів під високими навантаженнями.
Очікується, що нові сервери DGX з рідинним охолодженням будуть запущені незабаром.
Наразі великі центри обробки даних все ще переважно використовують повітряне охолодження для своїх серверів, зокрема і для поточного покоління серверів DGX від Nvidia, проте з появою нових технологій і збільшенням енергоспоживання у нових графічних процесорах, таких як майбутні моделі Nvidia Blackwell, стає очевидною необхідність в рідинному охолодженні.
Заяви від Dell про споживання до 1000 Вт графічних процесорів Blackwell, а також навіть згадки про 1400 Вт, насправді відкривають новий рівень вимог до охолодження. З цими цифрами, вже досить складно забезпечити ефективне охолодження повітрям. Процесори з потужністю 2000 Вт можуть стати реальністю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання від мобілізації отримають всі працівники із зарплатою від 35 тисяч гривень, – Гончаренко
ТОП-НОВИНИ
|Інвестори готові купувати облігації ЄС, щоб фінансувати війну проти Путіна, - Bloomberg
|Орбан: Трамп пообіцяв не дати жодної копійки Україні у разі обрання
|Вперше в історії! Український фільм отримав Оскар 2024
|S&P знизило рейтинг України в інвалюті до «CC» із негативним прогнозом через очікувану реструктуризацію боргу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Власники Tesla обурені: Перебільшений запас ходу електромобіля привів до судового позову та арбітражу
|Nvidia переходить до рідинного охолодження з наступного покоління серверів DGX
|GPT4 визнано найкращою моделлю штучного інтелекту на чат бот-арені
|В ukr.net пояснили, чому блокувався домен
|Samsung ускладнила маркування OLED-телевізорів, щоб покупці плуталися
|Google змінить свої алгоритми пошуку для боротьби з SEO-спамом
Бізнес
|Samsung змінює назву 3-нм техпроцесу (SF3) на 2-нм (SF2), щоб краще конкурувати з Intel 20A
|США почали розслідування проти SpaceX через використання Starlink російськими військовими, - WP
|США підштовхують союзників до посилення обмежень на виробництво мікросхем у Китаї, - FT
|Процесори Intel Arrow Lake втратять підтримку пам’яті DDR4 та гіперпоточності, проте матимуть NPU та 4 графічних ядра Xe
|Intel планує запустити 1-нм техпроцес виробництва у 2027 році та інвестувати $100 млрд у виробничі потужності
|Microsoft запустила чат-бота Copilot AI для автоматизації рутинних завдань фінансистів
|Оприлюднили специфікації стандарту графічної пам’яті GDDR7 — пропускна здатність до 192 ГБ/с