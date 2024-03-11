Nvidia переходить до рідинного охолодження з наступного покоління серверів DGX

Майбутні системи DGX будуть не лише потужнішими, але й ефективнішими завдяки використанню рідинного охолодження.

Це рішення стане відповіддю на вимоги до обчислювальної потужності та енергоефективності у сфері штучного інтелекту. Перехід до рідинного охолодження відкриває нові можливості для подальшого підвищення продуктивності та забезпечення стабільної роботи серверів під високими навантаженнями.

Очікується, що нові сервери DGX з рідинним охолодженням будуть запущені незабаром.

Наразі великі центри обробки даних все ще переважно використовують повітряне охолодження для своїх серверів, зокрема і для поточного покоління серверів DGX від Nvidia, проте з появою нових технологій і збільшенням енергоспоживання у нових графічних процесорах, таких як майбутні моделі Nvidia Blackwell, стає очевидною необхідність в рідинному охолодженні.

Заяви від Dell про споживання до 1000 Вт графічних процесорів Blackwell, а також навіть згадки про 1400 Вт, насправді відкривають новий рівень вимог до охолодження. З цими цифрами, вже досить складно забезпечити ефективне охолодження повітрям. Процесори з потужністю 2000 Вт можуть стати реальністю.