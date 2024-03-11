Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Nvidia переходить до рідинного охолодження з наступного покоління серверів DGX

13:49 11.03.2024 |

Новини IT

 

Майбутні системи DGX будуть не лише потужнішими, але й ефективнішими завдяки використанню рідинного охолодження.

Це рішення стане відповіддю на вимоги до обчислювальної потужності та енергоефективності у сфері штучного інтелекту. Перехід до рідинного охолодження відкриває нові можливості для подальшого підвищення продуктивності та забезпечення стабільної роботи серверів під високими навантаженнями.

Очікується, що нові сервери DGX з рідинним охолодженням будуть запущені незабаром.

 

Наразі великі центри обробки даних все ще переважно використовують повітряне охолодження для своїх серверів, зокрема і для поточного покоління серверів DGX від Nvidia, проте з появою нових технологій і збільшенням енергоспоживання у нових графічних процесорах, таких як майбутні моделі Nvidia Blackwell, стає очевидною необхідність в рідинному охолодженні.

Заяви від Dell про споживання до 1000 Вт графічних процесорів Blackwell, а також навіть згадки про 1400 Вт, насправді відкривають новий рівень вимог до охолодження. З цими цифрами, вже досить складно забезпечити ефективне охолодження повітрям. Процесори з потужністю 2000 Вт можуть стати реальністю.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: NVIDIA
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3825
  0,2415
 0,63
EUR
 1
 41,9559
  0,2602
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0692  0,08 0,20 38,5627  0,07 0,18
EUR 41,5681  0,17 0,42 42,2573  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3300  0,27 0,71 38,3600  0,27 0,71
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес